Минфин выступил против расширения списка обводненных месторождений на льготу по НДПИ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин России выступает против расширения списка обводненных месторождений, которым могут предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), помимо Самотлорского нефтяного месторождения, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Вопрос стоял в поддержке Самотлора. Если будет принято решение о поддержке Самотлора, то необходимо поддерживать только его. По поводу расширения этого перечня мы категорически возражаем. Даже не готовы ничего обсуждать, кроме Самотлора", - заявил Сазанов.

Он добавил, что решение по налогу на добавленный доход (НДД) и льготам для обводненных месторождений может быть принято до конца октября. "До конца октября, скорее всего, какое-то окончательное решение должно быть. И по НДД, и по обводненным. Дальше уже бюджет будет приниматься", - сказал представитель Минфина.

Как сообщал ранее министр энергетики Александр Новак, Минэнерго РФ рассчитывает, что правительство скоро примет окончательное решение по законопроекту о льготах для обводненных месторождений, и он вступит в силу с 1 января 2018 года. По его словам, льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со второго - третьего года их применения.

Ранее замминистра энергетики Алексей Текслер сообщил ТАСС, что законопроект уже внесен в правительство и предусматривает предоставление налоговой льготы для обводненных месторождений нефти с совокупной добычей 35 млн тонн в год.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных месторождений. Предполагается, что в течение трех - пяти лет объем выпадающих доходов будет покрыт. Законопроект по обводненным месторождениям рассматривается параллельно с законопроектом по налогу на добавленный доход.