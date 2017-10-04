Путин пока не принял решения об участии в Форуме стран - экспортеров газа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Решения о возможном участии президента России Владимира Путина в Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в Боливии пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не могу вам сказать, пока решение не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли участие Путина в Форуме стран - экспортеров газа в Боливии в ноябре.

ФСЭГ - международная межправительственная организация, сформированная в 2008 году из ранее действующего неформального объединения стран - производителей и экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Семь стран имеют статус наблюдателей (Нидерланды, Норвегия, Казахстан, Ирак, Оман, Перу и Азербайджан).