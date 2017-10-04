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Оборудование для ТЭС в Тамани могут поставить GE или Alstom в случае отказа Siemens

Экономика и бизнес
4 октября, 13:41 дата обновления: 4 октября, 13:58 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© EPA/URS FLUEELER

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оборудование для ТЭС на Тамани, строительство которой пока только планируется, могут поставить General Electric или Alstom в случае отказа Siemens из-за ситуации с поставками турбин в Крым. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"General Electric или Alstom, еще куча претендентов", - сказал он.

Кравченко отметил, что победитель конкурса на строительство будет сам решать вопросы по оборудованию.

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Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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