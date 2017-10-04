ЕК подала иск против Ирландии за неспособность взыскать с Apple €13 млрд налогов

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подала иск в Европейский суд юстиции против Ирландии за неспособность взыскать €13 млрд неуплаченных налогов с Apple, головной европейский офис которой зарегистрирован в этой стране. Об этом заявила в среду еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Прошло более года после решения ЕК о взыскании этих неуплаченных налогов, однако Ирландия не предприняла никаких мер для их получения", - сказала еврокомиссар. По ее словам, легальный четырехмесячный срок для взыскания €13 млрд с Apple вышел еще 3 января 2017 года, однако до настоящего момента Ирландия не смогла получить эту сумму.

"До того момента, пока незаконные деньги не взяты с компании, она продолжает пользоваться необоснованными конкурентными преимуществами на европейском рынке", - заявила Вестагер, пообещав продолжать бескомпромиссную борьбу с уклонением от уплаты налогов.

В минфине Ирландии выразили сожаление по поводу решения ЕК, говорится в официальном сообщении ведомства. "Крайне сожалеем о том, что ЕК прибегла к такой мере, особенно с учетом того, что речь идет о взыскании средств за столь продолжительный период", - говорится в документе. Далее в тексте уточняется, что "ирландские официальные лица и эксперты интенсивно работают над тем, чтобы обязательства государства были выполнены". "В течение всего года поддерживалось тесное взаимодействие с ЕК по этому делу", - отметил минфин Ирландии.

Ирландия еще в 2016 году опротестовала в Европейском суде юстиции решение ЕК о необоснованном характере налоговых льгот для Apple, и рассмотрение этого дела еще продолжается. Однако, ЕК отмечает, что при отсутствии судебного решения само по себе продолжающееся судебное разбирательство, инициированное Ирландией, не отменяет обязательства Дублина взыскать деньги с американской компании.