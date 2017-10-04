Венесуэла пригласила "Роснефть" и "Газпром" к реализации проектов на шельфе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Венесуэла приглашает российские компании "Газпром" и "Роснефть" принять участие в углеводородных проектах на шельфе страны. Об этом сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Мы разрабатываем громадные по запасам шельфовые месторождения в Венесуэле. По двум из них мы ведем переговоры [о сотрудничестве] с "Газпромом" и "Роснефтью", - сказал он.

Дель Пино уточнил, что речь идет только о работе на шельфе.

В феврале 2016 года "Роснефть" и PDVSA подписали соглашение о создании совместного предприятия для реализации крупного проекта по добыче, подготовке и монетизации природного газа на базе месторождений Патао, Мехильонес и потенциально - Рио Карибе на шельфе Венесуэлы.

"Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в республике с государственной нефтегазовой компанией PDVSA.