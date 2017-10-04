Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во II-III квартале 2018 года благодаря ЧМ-2018

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МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что чемпионат мира по футболу станет драйвером роста ВВП во втором-третьем квартале 2018 года. В то же время мировое первенство временно окажет и давление на инфляцию, сообщил он в беседе с ТАСС.
"С точки зрения краткосрочных эффектов приезд большого количества туристов в города, принимающие чемпионат мира, в период июня-июля, даст прирост выручки. Сыграет немножко краткосрочно и на инфляцию, но в любом случае - это увеличение спроса, и увеличение спроса внешнего. И это тоже фактор, который окажет положительное влияние на ВВП во втором-третьем квартале 2018 года", - сказал Орешкин.
"Практически все траты федерального бюджета на подготовку к турниру закончились. Объекты сдаются один за одним, в том числе инфраструктурные и связанные с проведением матчей", - добавил министр.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Сочи.