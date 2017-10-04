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ФАС разрешила структуре "Дикси" выкупить до 44,4% акций ретейлера

Экономика и бизнес
4 октября, 14:20 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Бумаги приобретет АО "Дикси Юг"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила АО "Дикси Юг" приобрести до 44,36% голосующих акций материнской "Дикси Групп", говорится в материалах службы.

Ранее ретейлер одобрил программу buyback, в рамках которой на "Дикси Юг" была возложена функция по выкупу акций.

"Дикси" основана в 1999 году и занимает третье место после "Магнита" и X5 Retail Group по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" владеет "Меркурий" (54,4%). У основателей торговой сети "Виктория" (Александр Зарибко, Николай Власенко и Владимир Кацман) - 13,1% акций, в свободном обращении - 32,5%.

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