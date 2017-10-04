Сбербанк откроет лабораторию инноваций на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбербанк откроет свою лабораторию инноваций на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 14 по 22 октября. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Для участия в фестивале Сбербанк оборудует инновационную лабораторию и образовательную площадку-лекторий. Среди спикеров, приглашенных Сбербанком, будут российские и зарубежные звезды первой величины в области цифровых технологий и их применения в образовании, медицине и, конечно, в сфере финансов", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что планируются выступления гуру Big Data и искусственного интеллекта. "В числе выступающих - нейробиолог, эксперт в области "ловушек мышления" Василий Ключарёв, исследователь нейроинтерфейсов Александр Каплан, биолог, лингвист, семиотик и психолог Татьяна Черниговская", - уточнили в Сбербанке.

Лекции и активности

Ежедневно в рамках лаборатории будут проходить три сессии-выступления, в том числе и в интерактивном режиме. Руководители банка расскажут о секретах профессий будущего - сomputer science и data science, о том, как будет меняться сам банк. Те, кто намерен следить за активностями фестиваля в интернете, смогут посмотреть их не только в обычном режиме в YouTube и Facebook, но и в VR (режиме виртуальной реальности).

Целый ряд активностей состоятся в партнерстве Сбербанка и глобальной платежной системы Mastercard, которая в этом году отмечает 20 лет работы в России и также поддерживает фестиваль. Спикеры Mastercard расскажут о будущем без наличных и современных платежных технологиях, о том, как изменения в цифровую эпоху влияют на поведение людей. Увлекательные задания приготовлены для участников фестиваля на интерактивном стенде Сбербанка и Mastercard - например, можно будет создать дизайн карты в партнерстве с одним из известных российских художников.

С 16 по 20 октября на образовательной площадке Сбербанка, пройдут лекции, которые по мнению организаторов, должны изменить взгляд на цифровые технологии, помочь участникам осознать их значимость для успешности в современном мире. Кроме того, на фестивале пройдет интерактивная выставка роботов, соревнования по их программированию, управлению робомобилями и другое.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".