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Путин: ситуация на мировом энергорынке в ближайшее время будет сбалансирована

Экономика и бизнес
4 октября, 15:24 UTC+3

По словам президента, "потребности в энергоресурсах будут только расти"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация на мировом энергетическом рынке в ближайшее время будет сбалансированной. "Ситуация на мировых рынках будет зависеть от взвешенного подхода стран- производителей, но последние наши договоренности с ОПЕК и другими странами, добывающими энергоресурсы, не входящими в ОПЕК, показывают, что такие договоренности возможны", - заявил глава государства на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он подчеркнул: "Так ответственно Россия намерена себя вести и в будущем". "На мой взгляд, у нас есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет в ближайшее время сбалансирована", - отметил российский лидер.

"Потребности в энергоресурсах будут только расти", - прогнозирует Путин. По его словам, "это касается и углеводородного сырья, и возобновляемых видов энергии". "Углеводороды будут востребованы на протяжении еще долгих десятилетий", - убежден президент РФ. Он добавил, что "необходимость их использования будет очевидна и будет возрастать".

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