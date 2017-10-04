Путин: ситуация на мировом энергорынке в ближайшее время будет сбалансирована

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". ДосьеБиографии и справки 4 октября, 16:15
ФИФА в ближайшие недели рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"Спорт 4 октября, 16:08
Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018Спорт 4 октября, 15:59
На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублейНовости партнеров 4 октября, 15:59
Режиссер Хлебников представил "Аритмию" в Новосибирске за неделю до официального прокатаСибирь 4 октября, 15:44
Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в КаталонииСпорт 4 октября, 15:29
Рольбинов: стадиону "Калининград" нужны вложения до тех пор, пока он станет самоокупаемымСпорт 4 октября, 15:19
Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в селаОбщество 4 октября, 15:14
ФИФА: никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нетСпорт 4 октября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация на мировом энергетическом рынке в ближайшее время будет сбалансированной. "Ситуация на мировых рынках будет зависеть от взвешенного подхода стран- производителей, но последние наши договоренности с ОПЕК и другими странами, добывающими энергоресурсы, не входящими в ОПЕК, показывают, что такие договоренности возможны", - заявил глава государства на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Он подчеркнул: "Так ответственно Россия намерена себя вести и в будущем". "На мой взгляд, у нас есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет в ближайшее время сбалансирована", - отметил российский лидер.
"Потребности в энергоресурсах будут только расти", - прогнозирует Путин. По его словам, "это касается и углеводородного сырья, и возобновляемых видов энергии". "Углеводороды будут востребованы на протяжении еще долгих десятилетий", - убежден президент РФ. Он добавил, что "необходимость их использования будет очевидна и будет возрастать".