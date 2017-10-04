Власти Ингушетии планируют увеличить производство рыбы до 5 тыс. тонн в год

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют увеличить объемы производства рыбы со 100 тонн в год до 5 тыс. тонн в год. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков, комментируя участие региона в агропромышленной выставке-форуме "Золотая осень" в Москве.
"Рыбное хозяйство - пока на 100 тонн вышли, в будущем до 5 тыс. тонн рыбы будет производиться", - сказал собеседник агентства.
В этом году Ингушетия, которая участвует в мероприятии с 2012 года, представила более 70 видов продукции агропромышленного комплекса. "Мы будем участвовать во всех форумах (деловой программы - прим. ТАСС), которые будут здесь проходить", - отметил Албаков.
"Золотая осень" - крупнейший аграрный форум страны. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.