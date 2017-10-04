Минфин РФ разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 20 млрд рублей

ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
Совместная пресс-конференция главы Минэнерго РФ и генсека ФСЭГ. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 4 октября, 19:09
Путин рассказал о трендах в энергетике и ответил на вопросы о политикеЭкономика и бизнес 4 октября, 19:08
Хлопонин назвал празднование 200-летия Грозного в 2018 году важным событием для РоссииОбщество 4 октября, 19:08
Симонян считает, что есть необходимость в введении видеоповторов в РФПЛСпорт 4 октября, 18:58
Что такое криоэлектронная микроскопия и почему за нее дают Нобелевскую премиюНаука 4 октября, 18:40
Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК "Арсенал"Спорт 4 октября, 18:31
СМИ: допинг-проба "Б" испанского велогонщика Санчеса дала положительный результатСпорт 4 октября, 18:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26221 (с погашением 23 марта 2033 года) на сумму 20 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.
При этом объем предложения составлял 20 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска - 7,9% годовых. Спрос на аукционе достиг 68,48 млрд рублей.
Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 года) на сумму 8,946 млрд рублей при объеме предложения в 8,946 млрд рублей.
Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,59% годовых. Спрос на аукционе достиг 48,148 млрд рублей.