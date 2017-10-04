Минфин РФ разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 20 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26221 (с погашением 23 марта 2033 года) на сумму 20 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 20 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска - 7,9% годовых. Спрос на аукционе достиг 68,48 млрд рублей.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 года) на сумму 8,946 млрд рублей при объеме предложения в 8,946 млрд рублей.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,59% годовых. Спрос на аукционе достиг 48,148 млрд рублей.