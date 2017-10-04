В ТОР Димитровграда под Ульяновском намерены реализовать проекты 16 резидентов

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Шестнадцать компаний планируют реализовать свои проекты на территории опережающего развития (ТОР) города Дмитровграда в Ульяновской области, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"По словам заместителя генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Вячеслава Гнутова, в настоящее время 16 предприятий намерены получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и реализовать в Димитровграде инвестиционные проекты. Объем привлеченных инвестиций ориентировочно составит порядка 3 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что две первые компании получат статус резидента ТОР до конца 2017 года. Среди них - швейное производство форменной одежды на площадке в индустриальном парке Димитровградского автоагрегатного завода, где планируется открыть до 1,5 тыс. новых вакансий. Предприятие намерено выпускать обмундирование для сотрудников силовых структур, одежду для охоты, рыбалки и активного отдыха. Компания работает на российском рынке более 25 лет, создавая одежду под брендом Magellan.

Еще один проект реализует российская компания "Призма" совместно с немецким бизнесом. Планируется создать завод зеркал для легковых отечественных и иностранных автомобилей. На предприятии намерены создать свыше 220 новых рабочих мест.

По словам и. о. министра развития конкуренции и экономики региона Рустема Давлятшина, при Корпорации развития области будет сформирована специальная дирекция, которая будет оказывать поддержку инвесторам в подготовке документации, выборе площадок, сопровождать проекты до момента их реализации. Как отметил Давлятшин, администрация Димитровграда станет "единым окном" в приеме заявок от потенциальных резидентов ТОР. На первом этапе специалисты рассмотрят документы на предмет соответствия заявителя и инвестиционного проекта установленным требованиям. На втором этапе заявки в части заключения соглашения рассмотрит специальная комиссия при правительстве Ульяновской области.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин уточнил, что на сегодняшний день Минэкономразвития РФ, правительство региона и администрация Димитровграда подготовили план реализации проекта ТОР. По его словам, все готово, чтобы начать прием заявок от инвесторов, формирование реестра и предоставление льгот. Для резидентов ТОР утверждены нулевые налоговые ставки на прибыль, имущество, землю и транспорт на пять лет с возможностью продления до 10 лет. Кроме того, в течение 10 лет страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составят 7,6%.