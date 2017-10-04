Порошенко задекларировал $38 млн от вкладов в Международном инвестиционном банке

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал почти один миллиард гривен (около $38 млн) дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре электронных деклараций.

Согласно изменениям в декларации, Порошенко, в частности, трижды получил процентный доход от вкладов в МИБ на общую сумму 959 041 гривен. В августе он задекларировал 1,2 млн гривен ($46 тыс.) процентов от вклада в банке.

В 2016 году, согласно декларации, глава государства получил 12,3 млн гривен доходов ($470 тыс.), из которых зарплата составила 366,3 тыс. гривен, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26,25 тыс. гривен, проценты от вклада в Международном инвестбанке - 11,9 млн гривен.

Международный инвестиционный банк работает на рынке Украины с 2008 года, по размеру активов входит в группу средних. По информации Нацбанка, контрольный пакет его акций принадлежит Порошенко через инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Сам Порошенко неоднократно заявлял, что продаст принадлежащий ему бизнес, однако он по-прежнему является собственником более 100 компаний и одним из самых крупных бизнесменов на Украине.