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Совмещенный рейс "ВИМ-Авиа" доставит на Колыму и Чукотку более 170 пассажиров

Экономика и бизнес
5 октября, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В аэропорту Внуково отправку пассажиров контролировал зампредставителя Чукотского округа в Москве Яков Киселев

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Совмещенный рейс "ВИМ-Авиа", вылетевший из Москвы вечером 4 октября, доставит 173 пассажира в Магадан Магаданской области и Анадырь Чукотского округа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Чукотского округа.

"Накануне 173 пассажира вылетели рейсом по маршруту Москва - Анадырь - Магадан. В аэропорту Внуково отправку пассажиров контролировал заместитель представителя Чукотского округа в Москве Яков Киселев", - сообщила пресс- служба.

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Отмечается, что изначально следующий рейс "ВИМ-Авиа" на Чукотку должен был прибыть только 9 октября, так как ранее авиакомпания отменила выполнение полета, запланированного на 5 октября. Пассажирам предстояло бы провести в аэропорту пять суток. Но в ходе переговоров с Росавиацией принято решение об отправке совмещенного рейса через Анадырь в Магадан.

Ранее сообщалось, что жители Чукотки по билетам "ВИМ-Авиа" смогут улететь из Москвы рейсами компании UTair. Соответствующая договоренность достигнута между руководством авиаперевозчика и губернатором автономии Романом Копиным. Пассажирам "ВИМ-Авиа", желающим улететь рейсом UTair, необходимо подойти к стойке авиакомпании во Внуково и предоставить билеты для внесения в список на ближайший вылет при наличии свободных мест.

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