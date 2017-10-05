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Пассажиров "ВИМ-Авиа" из Москвы на Чукотку доставит авиакомпания UTair

Экономика и бизнес
5 октября, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Пассажирам необходимо подойти к стойке авиакомпании UTair на аэровокзале Внуково и предоставить билеты для внесения в список на вылет

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Жители Чукотки по билетам "ВИМ-Авиа" смогут улететь из Москвы рейсами компании UTair. Соответствующая договоренность достигнута между руководством авиаперевозчика и губернатором автономии Романом Копиным, сообщила в четверг его пресс-служба.

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"С авиакомпанией UTair достигнута договоренность о том, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершать перелеты на всех регулярных рейсах UTair. Эта информация была подтверждена телеграммой от авиакомпании. Более того, некоторым жителям Чукотки уже пришли сообщения от антикризисного центра о том, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут вылететь конкретным рейсом UTair", - сказал Копин.

Он уточнил, что пассажирам "ВИМ-Авиа", желающим улететь рейсом компании UTair, необходимо подойти к стойке авиакомпании на аэровокзале Внуково и предоставить свои билеты для внесения в список на вылет ближайшим рейсом при наличии свободных мест. Тем пассажирам, которым не удастся попасть на подсадку, будет оказана помощь с расселением и питанием.

Ранее сообщалось, что следующий рейс компания "ВИМ-Авиа" готовится выполнить на Чукотку 9 октября.

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