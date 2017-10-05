МЭР: волатильность цен на нефть остается фактором риска для экономики РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Волатильность цен на нефть остается фактором риска для российской экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

Министр отметил, что соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ благоприятно сказалось на мировых ценах на нефть.

"Но все равно волатильность цен на нефть остается фактором риска, поэтому мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на внутреннюю экономику", - отметил он.

Для снижения рисков волатильности нефтяных цен было принято решение о закупках валюты на дополнительные нефтяные доходы. Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 года.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин ранее, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.