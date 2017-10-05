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Саудовская инвесткомпания SALIC хочет инвестировать в сельхозактив АФК "Системы" RZ Agro

Экономика и бизнес
5 октября, 10:45 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Владимир Евтушенков отметил, что SALIC рассматривает инвестиции до проведения IPO сельхозактивов "Системы"

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания SALIC намерена инвестировать в крупного производителя зерна и масличных RZ Agro Holding Ltd, в которой АФК "Система" принадлежит 50%. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках Российско-саудовского делового инвестиционного форума.

Конкретные детали возможной сделки - ее структуру и параметры - компании будут обсуждать по результатам проведения комплексной проверки (due diligence) RZAgro.

Председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков пояснил журналистам, что SALIC рассматривает инвестиции в RZ Agro до проведения IPO активов "Системы" в сфере АПК. Он также не исключил возможность участия SALIC в IPO.

Холдинг RZ Agro - один из крупнейших производителей зерна и масличных культур на юге России. АФК "Система" и Louis Dreyfus владеют по 50% компании. Земельный банк RZ Agro составляет 106 тыс. га. Под его управлением находятся семь хозяйств, которые объединены в три региональных кластера в Ростовской области и Ставропольском крае.

Инвесткомпания SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) работает с 2012 года и принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. SALIC инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции в странах, у которых есть конкурентные преимущества в производстве отдельных продуктов питания и которые экспортируют эти продукты на международные рынки.

Аграрные активы АФК "Система"

У "Системы" также есть другой крупный актив в сфере АПК - агрохолдинг "Степь" (АФК владеет 88% компании). "Система" сохраняет планы по проведению IPO этого актива, несмотря на судебные разбирательства с "Роснефтью", говорил председатель совета директоров и основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков. Он также отмечал, что инвесторы из Саудовской Аравии проявляют интерес к этим активам.

Перед проведением размещения акций "Степи" на бирже "Система" объединит свои аграрные активы ("Степь" и RZ Agro). В конце августа президент АФК "Система" Михаил Шамолин говорил, что агрохолдинг "Степь" будет готов к IPO во второй половине 2018 года, однако будет ли проведено IPO в этот срок - пока говорить рано.

Старший вице-президент АФК "Система" Али Узденов в интервью ТАСС говорил, что в рамках IPO агрохолдинга "Степь" корпорация может предложить инвесторам от 15% до 25% агрохолдинга.

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