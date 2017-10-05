Эрдоган: Турция, Иран и Ирак примут решение о блокировании перекачки курдской нефти

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Иракского Курдистана. Об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи высказывания цитирует телеканал NTV.
"Три страны вместе будут принимать решение относительно закрытия вентиля на нефтепроводе (из Иракского Курдистана - прим. ТАСС)", - сказал он.
Турция и Иран получают курдскую нефть, которая идет через их территорию на экспорт. После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября Анкара анонсировала, что введет санкции против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан является одной из таких мер противодействия.
Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.
Против плебисцита, помимо самих центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь соседи - Иран и Турция. За последнюю неделю ВС Ирака провели с военными Турции и Ирана совместные учения на границе с курдской автономией, Анкара и Тегеран прекратили авиасообщение с Иракским Курдистаном по запросу Багдада, Исламская Республика также ввела временный запрет на торговлю нефтепродуктами с Эрбилем. Как ранее заявил Эрдоган, Анкара готова ужесточить санкции в отношении Иракского Курдистана.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.