Saudi Aramco изучает возможность инвестиций в российских производителей СПГ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco изучает возможность инвестиций в российских производителей сжиженного природного газа (СПГ), оценивает также и возможность покупки СПГ в России. Об этом сообщил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер.

"Мы изучаем обе возможности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "СПГ- одна из сфер, где мы ищем партнеров в России", - добавил он.

Сегодня ранее Нассер отмечал, что Saudi Aramco изучает возможность вхождения в проекты "Новатэка", однако конкретных переговоров не ведет.

Государственная Saudi Aramco - самая большая в мире нефтяная компания, которая оценивается в $5 трлн, - планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое может стать самым крупным в истории.