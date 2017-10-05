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Saudi Aramco изучает возможность инвестиций в российских производителей СПГ

Экономика и бизнес
5 октября, 13:16 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Государственная Saudi Aramco - самая большая в мире нефтяная компания, которая оценивается в $5 трлн

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco изучает возможность инвестиций в российских производителей сжиженного природного газа (СПГ), оценивает также и возможность покупки СПГ в России. Об этом сообщил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер.

"Мы изучаем обе возможности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "СПГ- одна из сфер, где мы ищем партнеров в России", - добавил он.

Сегодня ранее Нассер отмечал, что Saudi Aramco изучает возможность вхождения в проекты "Новатэка", однако конкретных переговоров не ведет.

Государственная Saudi Aramco - самая большая в мире нефтяная компания, которая оценивается в $5 трлн, - планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое может стать самым крупным в истории.

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