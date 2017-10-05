ВЭБ до конца года планирует выдать 170 млрд рублей кредитов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВЭБ до конца года планирует выдать 170 млрд руб. кредитов, из них 85 млрд руб. - в стратегические отрасли, заявил глава ВЭБ Сергей Горьков на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

"Всего до конца года мы планируем выдать порядка 170 млрд руб., из них 85 млрд руб. будет инвестировано в стратегические отрасли. Для формирования качественного портфеля мы применяем новый подход: отбираем проекты в тесном взаимодействии с профильными министерствами и ключевыми игроками рынка, создаем первоклассную отраслевую экспертизу", - сказал он.

По его словам, с начала 2017 года ВЭБ предоставил финансирование в размере 75 млрд руб., из низ 45 млрд руб. - на развитие стратегических отраслей.

При этом ВЭБ полностью обеспечен ликвидностью, текущий профицит составляет 310 млрд руб., отметил он.

"ВЭБ полностью обеспечен ликвидностью - текущий профицит составляет 310 млрд руб., привлечено и рефинансировано за счет выпуска облигаций 134 млрд руб. В 2017 году был погашен внешний долг на 134,7 млрд руб.", - сказал он.

Горьков добавил, что по каждой отрасли разрабатываются планы. Три из них (химия полимеров, транспорт и энергетика) уже одобрены комитетом по стратегии при наблюдательном совете, остальные будут утверждены до конца года.

ВЭБ ограничится привлечением депозитов только от компаний, с которыми у него совместные проекты, под регулирование ЦБ не попадет, заявил также Горьков.

"Мы не собираемся собирать коммерческие депозиты. Это немножко заблуждение, потому что в том законе, который представлен и прошел первое чтение, предполагается, что мы имеем право иметь депозиты только компаний, которые мы ведем проекты, которые мы финансируем. Это, скорее всего, такой процессный депозит, потому что если мы финансируем какой-то проект, мы должны иметь возможность эти деньги держать на счету. Это в общем организационный вопрос и к коммерческим депозитам не имеет никакого отношения. Мало того, идти на рынок и собирать коммерческие депозиты мы не собираемся. Это не функция ВЭБ, в этом нет никакого смысла для нас, потому что они короткие, дорогие и это для нас не является источником фондирования", - сказал он.

Набсовет в четверг уточнил приоритетные направления инвестирования ВЭБ. Новой стратегией и бизнес-моделью банка определены 26 ключевых отраслей по каждому приоритетному направлению инвестирования.