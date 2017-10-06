Спикер Сената Казахстана: ЕврАзЭС набирает обороты, несмотря на трудности интеграции

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) активно развивается, несмотря на трудности интеграции. Такое мнение высказал в пятницу председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV международном форуме выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

"Казахстан встроен в систему глобальных связей, в том числе посредством Евразийского экономического союза. С геополитической точки зрения этот союз, безусловно, соответствует интересам Казахстана, мы его поддерживаем", - сказал Токаев.

Спикер Сената напомнил, что ЕврАзЭС состоялся и был создан благодаря инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, высказанной им в марте 1994 года на лекции в МГУ.

"Эта организация набирает свои обороты, конечно, есть и трудности, но интеграция дело трудное, там требуется компромисс, требуется очень квалифицированная большая работа", - резюмировал Токаев.