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Спикер Сената Казахстана: ЕврАзЭС набирает обороты, несмотря на трудности интеграции

Экономика и бизнес
6 октября, 8:12 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, октября. /ТАСС

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ЕврАзЭС состоялся и был создан благодаря инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) активно развивается, несмотря на трудности интеграции. Такое мнение высказал в пятницу председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV международном форуме выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

"Казахстан встроен в систему глобальных связей, в том числе посредством Евразийского экономического союза. С геополитической точки зрения этот союз, безусловно, соответствует интересам Казахстана, мы его поддерживаем", - сказал Токаев.

Спикер Сената напомнил, что ЕврАзЭС состоялся и был создан благодаря инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, высказанной им в марте 1994 года на лекции в МГУ.

"Эта организация набирает свои обороты, конечно, есть и трудности, но интеграция дело трудное, там требуется компромисс, требуется очень квалифицированная большая работа", - резюмировал Токаев.

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