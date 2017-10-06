Новак: цифровизация "Россетей" будет стоить порядка 2 трлн рублей

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цифровизация "Россетей" будет стоить порядка 2 трлн рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Мы считали, сколько нужно денег, чтобы полностью оцифровать "Российские сети" - около 2 трлн рублей. Это огромные деньги. За три года это не сделаешь", - сказал он.
Министр напомнил, что ежегодная инвестиционная программа "Россетей" составляет порядка 250 млрд руб. и только небольшая часть из них идет на цифровизацию процессов.
Новак отметил, что будут приложены усилия для того, чтобы цифровизация "Россетей" шла более быстрыми темпами. При этом он отметил, что надо разрабатывать механизмы привлечения инвестиций на цифровизацию, подчеркнув, что этот проект будет окупаем.