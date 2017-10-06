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Минэнерго: "Роснефть" и Saudi Aramco обсуждают совместный трейдинг и нефтепереработку

Экономика и бизнес
6 октября, 12:48 UTC+3

Ранее в интервью ТАСС Новак сообщил, что компания "Лукойл" также изучает сотрудничество с Саудовской Аравией по вопросу трейдинга нефти

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Роснефть" и Saudi Aramco обсуждают совместное участие в трейдинге и нефтепереработке в России и за рубежом, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Рассматриваются проекты в том числе по участию в нефтеперерабатывающих мощностях и в России, и за рубежом, совместном трейдинге нефтепродуктов и нефти. Сейчас еще нет окончательной уверенности, но мы надеемся, что наши коллеги выйдут на такие решения", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Новак сообщил, что компания "Лукойл" также изучает сотрудничество с Саудовской Аравией по вопросу трейдинга нефти. 

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