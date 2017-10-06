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Орешкин предложил всем желающим работать в МЭР присылать резюме в Facebook

Экономика и бизнес
6 октября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Министр экономического развития отметил, что работать придется за "несильно высокую зарплату", но зато появится возможность добиваться общественного признания

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме "Атланты", предложив всем желающим работать в МЭР присылать ему резюме в Facebook.

"Если кто-то хочет попробовать себя в министерстве, то пожалуйста. Мне можно в Facebook написать, резюме прислать, и мы рассмотрим", - сказал он.

Орешкин подчеркнул, что работать придется за "несильно высокую зарплату", но зато появится возможность добиваться общественного признания.

Модератор сессии пошутил, что министру придется предлагать должности не ниже заместителя министра. "Надо начинать с меньшего", - ответил Орешкин.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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