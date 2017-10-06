Минфин разъяснил, как будет определяться цена трехлетних полисов ОСАГО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минфин предлагает определять цену трехлетних полисов ОСАГО по состоянию на начало срока действия договора с возможной скидкой на второй и третий год действия полиса. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее Минфин подготовил проект поправок в закон об ОСАГО, который позволяет заключать договоры ОСАГО на срок до трех лет (сейчас - максимум год - прим. ТАСС).

"Главный вопрос - в степени либерализации тарифа для второго-третьего года. Наше предложение, которое мы согласовали, - цена полиса определяется на сегодня, а страховая компания уже может дать скидку за второй-третий год, если хочет", - сказал Моисеев. При этом он отметил, что "законопроект пока совсем сырой" и находится в стадии обсуждения.

Против введения трехлетних полисов ОСАГО возражали страховщики и Банк России. Главный аргумент страховщиков - применение коэффициента "бонус-малус" (КБМ), который устанавливается каждому водителю сроком на один год. Это один из главных коэффициентов, от которого зависит цена полиса ОСАГО, он дает скидку водителям за год безаварийной езды и надбавку за совершенные ДТП. Трехлетние полисы не позволят адекватно применять КБМ и давать водителям справедливый тариф, поясняли страховщики.

Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО три варианта страховых сумм - 400 и 500 тыс. руб. за вред имуществу и вред жизни и здоровью соответственно (как сейчас), 1 млн руб. и 1 млн руб., 2 млн руб. и 2 млн руб.

Также Минфин предложил добавить в ОСАГО несколько новых коэффициентов. Например, как ранее рассказывал Моисеев, цена ОСАГО для водителей, пойманных пьяными за рулем, может увеличиться в пять раз.