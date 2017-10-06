Бюджет РФ в 2017 году получит от приватизации 18,4 млрд руб.

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета России от приватизации по итогам 2017 года составят 18,4 млрд руб. против 42,1 млрд руб., планировавшихся ранее. Это следует из материалов к поправкам в бюджет 2017 года, внесенным в Госдуму.
Уменьшение объема поступлений от приватизации в федеральный бюджет на 23,7 млрд руб. в основном связано с "исключением из прогнозных показателей поступлений средств от приватизации пакета акций ПАО "Совкомфлот", говорится в документах.
На 2017 год планировалась продажа нескольких крупных пакетов, в частности, приватизация акций ВТБ, "Совкомфлота", еще 8% акций "Алросы", 25% ОАО "Российские железные дороги", 50% акций "Русгидро" и 25% акций "Транснефти. Однако сделки были перенесены на более поздний период из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Доходы федерального бюджета России от поступления дивидендов в 2017 году составят 234,4 млрд руб., что более чем в два раза (на 249,2 млрд руб.) меньше ранее запланированного.
"Уточненная оценка на 2017 год существенно снижена, что связано с принятием по ряду крупнейших акционерных обществ решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов по итогам 2016 года менее 50% чистой прибыли", - говорится в документах.
Решение об увеличении доли прибыли, направляемой компаниями с государственным участием на выплату дивидендов, с 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ (или 50% чистой прибыли по МСФО) было принято правительством в 2016 году.