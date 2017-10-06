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Бюджет РФ в 2017 году получит от приватизации 18,4 млрд руб.

Экономика и бизнес
6 октября, 14:46 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Уменьшение объема поступлений связано с исключением из прогнозных показателей средств от приватизации пакета акций "Совкомфлота"

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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета России от приватизации по итогам 2017 года составят 18,4 млрд руб. против 42,1 млрд руб., планировавшихся ранее. Это следует из материалов к поправкам в бюджет 2017 года, внесенным в Госдуму.

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Уменьшение объема поступлений от приватизации в федеральный бюджет на 23,7 млрд руб. в основном связано с "исключением из прогнозных показателей поступлений средств от приватизации пакета акций ПАО "Совкомфлот", говорится в документах.

На 2017 год планировалась продажа нескольких крупных пакетов, в частности, приватизация акций ВТБ, "Совкомфлота", еще 8% акций "Алросы", 25% ОАО "Российские железные дороги", 50% акций "Русгидро" и 25% акций "Транснефти. Однако сделки были перенесены на более поздний период из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. 

Доходы от дивидендов 

Доходы федерального бюджета России от поступления дивидендов в 2017 году составят 234,4 млрд руб., что более чем в два раза (на 249,2 млрд руб.) меньше ранее запланированного.

"Уточненная оценка на 2017 год существенно снижена, что связано с принятием по ряду крупнейших акционерных обществ решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов по итогам 2016 года менее 50% чистой прибыли", - говорится в документах.

Как уточняется в материалах, снижение поступлений дивидендов частично компенсировано ростом доходов от управления средствами на счетах федерального бюджета, в связи с увеличением объемов размещаемых средств.

Решение об увеличении доли прибыли, направляемой компаниями с государственным участием на выплату дивидендов, с 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ (или 50% чистой прибыли по МСФО) было принято правительством в 2016 году.

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