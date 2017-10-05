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Дагестан может получить допподдержку из федерального бюджета в 2018 году

Экономика и бизнес
5 октября, 20:13 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, октября. /ТАСС

Как заявил врио главы региона Владимир Васильев, республика в будущем году получит повышенное внимание со стороны федерального центра

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МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев рассчитывает, что регион получит дополнительную поддержку из федерального бюджета в 2018 году. Об этом он сказал журналистам в четверг после того, как полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил его в Махачкале правительству и парламенту региона.

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Врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев

Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева

Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку 71-летнего Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Васильева, бывшего до сих пор вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме.

"Это будет дополнительное финансирование по нескольким направлениям. Я не хочу сейчас предвосхищать события, но могу сказать, что эти средства будут предусмотрены в бюджете на 2018 год", - сказал врио главы региона.

Васильев также пообещал, обращаясь в четверг к парламенту и правительству республики, что Дагестан в следующем году получит "серьезную поддержку", а также повышенное внимание со стороны федерального центра. По его словам, есть договоренность, что "в Дагестан будут приезжать как раз те министры, которые ранее не приезжали".

На недостаточное внимание федерального центра к республике пожаловался Абдулатипов на церемонии представления врио главы Дагестана правительству и парламенту региона. "Меня послали в самый кризисный регион, и меня в Минэкономики ни разу не спросили: как ты там работаешь, что удается, а что нет", - посетовал он.

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Белавенцев, Олег Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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