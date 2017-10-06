Расходы на внешнеполитическую деятельность РФ в 2017 году составят более 114 млрд рублей

Минздрав Подмосковья: в ДТП с автобусом в Коломне пострадали 24 человекаПроисшествия 6 октября, 16:46
СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем расходов на внешнеполитичекую деятельность РФ в 2017 году составит 114,26 млрд рублей, что на 4,93 млрд рублей меньше предусмотренных законом о бюджете расходов. Об этом говорится в материалах по поправкам в бюджет 2017 года, внесенным в Государственную думу.
Как отмечается в документе, бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2017 году, предусмотренные в размере 119,20 млрд рублей, уменьшены на 4,93 млрд рублей и в итоге составят 114,26 млрд рублей.
Снижение расходов произошло в результате корректировки сроков реализации инвестиционной программы содействия развитию Южной Осетии, использования в деятельности МИД РФ оставшихся с 2016 года средств, а также переноса планов реконструкции объектов российской недвижимости за рубежом.