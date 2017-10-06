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Расходы на внешнеполитическую деятельность РФ в 2017 году составят более 114 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 октября, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Это почти на 5 млрд рублей меньше суммы, предусмотренной законом о бюджете

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем расходов на внешнеполитичекую деятельность РФ в 2017 году составит 114,26 млрд рублей, что на 4,93 млрд рублей меньше предусмотренных законом о бюджете расходов. Об этом говорится в материалах по поправкам в бюджет 2017 года, внесенным в Государственную думу.

Как отмечается в документе, бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2017 году, предусмотренные в размере 119,20 млрд рублей, уменьшены на 4,93 млрд рублей и в итоге составят 114,26 млрд рублей.

Снижение расходов произошло в результате корректировки сроков реализации инвестиционной программы содействия развитию Южной Осетии, использования в деятельности МИД РФ оставшихся с 2016 года средств, а также переноса планов реконструкции объектов российской недвижимости за рубежом.

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