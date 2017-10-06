Назарбаев подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к работе ЕврАзЭС

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Астане отметил необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лидера Казахстана.
Как информировали в ведомстве, в ходе беседы Назарбаев отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств. "МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане", - сказал президент Казахстана.
В пресс-службе сообщили, что Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также "подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе ЕврАзэС".
В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV международного форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.
Во встрече приняли участие председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член Совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.