РФ выделит на коллайдер NICA в Дубне дополнительно 3,9 млрд рублей

СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без МессиСпорт 6 октября, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия в 2017 году дополнительно направит на создание коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА) в Дубне 3,9 миллиарда рублей, следует из материалов к поправкам в бюджет 2017 года, внесенным в Госдуму.
"Изменение расходов по государственной программе включает увеличение бюджетных ассигнований на уплату взноса в Объединенный институт ядерных исследований на создание и эксплуатацию комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA в сумме 3 962,1 млн рублей", - говорится в документе.
NICA - это один из шести проектов класса megascience в России. В его рамках в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны, а также позволит больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий в состоянии кварк-глюонной плазмы.
Строительство комплекса NICA было торжественно начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.