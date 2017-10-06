РФ выделит на коллайдер NICA в Дубне дополнительно 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия в 2017 году дополнительно направит на создание коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА) в Дубне 3,9 миллиарда рублей, следует из материалов к поправкам в бюджет 2017 года, внесенным в Госдуму.

"Изменение расходов по государственной программе включает увеличение бюджетных ассигнований на уплату взноса в Объединенный институт ядерных исследований на создание и эксплуатацию комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA в сумме 3 962,1 млн рублей", - говорится в документе.

NICA - это один из шести проектов класса megascience в России. В его рамках в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны, а также позволит больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий в состоянии кварк-глюонной плазмы.

Строительство комплекса NICA было торжественно начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.