В Малайзии и Саудовской Аравии арестовали самолеты "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Самолеты "ВИМ-Авиа" в Малайзии и Саудовской Аравии арестованы по требованию лизинговых компаний, сообщил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский.

"ВИМ-Авиа" не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортпроводников в гостиницах. Самолеты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний", - отметил он.