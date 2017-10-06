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В Малайзии и Саудовской Аравии арестовали самолеты "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
6 октября, 15:53 дата обновления: 6 октября, 16:01 UTC+3

Мера была принята по требованию лизинговых компаний

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Самолеты "ВИМ-Авиа" в Малайзии и Саудовской Аравии арестованы по требованию лизинговых компаний, сообщил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский.

"ВИМ-Авиа" не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортпроводников в гостиницах. Самолеты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний", - отметил он.

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