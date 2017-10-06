Жители 15 стран получили визы в Приморье за два месяца действия упрощенного режима

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жители 15 стран получили порядка 3 тыс. электронных виз в Приморье за два месяца действия упрощенного визового режима. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"Восьмого октября исполнятся два месяца с начала введения упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток. По данным на 2 октября, выдано 2,969 тыс. электронных виз для жителей 15 стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявок поступило от граждан Китая - им выдали 1,532 тыс. виз. На втором месте Япония, жители которой получили 1,017 тыс. электронных разрешений на въезд в Россию. Заявки на визы также одобрили гражданам Марокко, Индии, Сингапура, Туниса, Ирана и еще восьми стран.

В Минвостокразвития напомнили, что для оформления визы достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. Оформить разрешение на въезд могут граждане 18 стран. Электронная виза выдается бесплатно.

Иностранцы могут получить визы нескольких типов: однократную деловую, туристическую или гуманитарную. Попасть в Россию можно через морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи.

Отмечается, что с 1 января 2018 года применение электронной визы расширится. Будут работать 11 пунктов пропуска, которые позволят въехать иностранцам на Камчатку и в Сахалинскую область. Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий Рог", морские пункты пропуска "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".