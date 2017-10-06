Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители 15 стран получили визы в Приморье за два месяца действия упрощенного режима

Экономика и бизнес
6 октября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Отмечается, что больше всего виз было выдано гражданам Китая и Японии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жители 15 стран получили порядка 3 тыс. электронных виз в Приморье за два месяца действия упрощенного визового режима. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"Восьмого октября исполнятся два месяца с начала введения упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток. По данным на 2 октября, выдано 2,969 тыс. электронных виз для жителей 15 стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявок поступило от граждан Китая - им выдали 1,532 тыс. виз. На втором месте Япония, жители которой получили 1,017 тыс. электронных разрешений на въезд в Россию. Заявки на визы также одобрили гражданам Марокко, Индии, Сингапура, Туниса, Ирана и еще восьми стран.

В Минвостокразвития напомнили, что для оформления визы достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. Оформить разрешение на въезд могут граждане 18 стран. Электронная виза выдается бесплатно.

Иностранцы могут получить визы нескольких типов: однократную деловую, туристическую или гуманитарную. Попасть в Россию можно через морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи.

Отмечается, что с 1 января 2018 года применение электронной визы расширится. Будут работать 11 пунктов пропуска, которые позволят въехать иностранцам на Камчатку и в Сахалинскую область. Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий Рог", морские пункты пропуска "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Индия Китай Тунис Россия Япония Марокко Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
2
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
3
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
4
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
5
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
6
Опознание погибших в ДТП с автобусом начнется во Владимире 7 октября
7
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама