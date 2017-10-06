Курорт "Ведучи" в Чечне заработает в середине января

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Новый курорт "Ведучи" в Чеченской Республике примет первых туристов в середине января 2018 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Курорты Северного Кавказа" Рустам Тапаев, который в пятницу принимает участие в работе проходящего во Владикавказе III всероссийского медиафестиваля "Восхождение".

"Мы осмотрели буквально вчера все строительные площадки на этом курорте, сейчас все идет в рамках сроков, и мы планируем как раз в середине января открыть курорт. Это будет очень самобытный курорт, и мы надеемся, что все жители России смогут его посетить", - сказал Тапаев.

В середине января будет открыта первая канатная дорога. При этом, согласно госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа, строительство новых канатных дорог и прокладка трасс вместе с благоустройством будут продолжаться. К 2021 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

По подсчетам КСК, при реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составлять 180 тыс. человек, количество мест размещения достигнет 1 тыс., будет создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственную казну должен произойти к 2041 году.

На текущий момент смонтирована часть металлоконструкций опор канатной дороги, завершаются работы по обустройству насыпи учебного склона, ведется планировка горнолыжной трассы и зоны детского катания, обустраивается фундамент сервис-центра активных видов отдыха.