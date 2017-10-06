Топилин: почти во всех регионах зарплата педагога допобразования ниже необходимого уровня

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зарплата педагога допобразования ниже необходимого уровня во всех регионах, за исключением трех. Об этом в пятницу заявил глава Минтруда Максим Топилин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном развитию системы дополнительного образования детей.

"По итогам первого полугодия буквально два-три региона исполняют эти показатели, остальные достаточно сильно отстают. Просьба в протокол еще внести поручение субъектам обратить на это внимание", - сказал Топилин.

"Мы внимательно следим за ситуацией с заработной платой в бюджетном секторе. Зарплата педагогов допобразования - одна из категорий, которая должна достичь 95% к концу этого года и 100% с начала следующего года (от среднего показателя заработной платы по региону - прим. ТАСС)", - заключил министр.

На данный момент зарплата педагогов допобразования в среднем составляет 32,9 тыс. рублей.