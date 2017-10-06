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Топилин: почти во всех регионах зарплата педагога допобразования ниже необходимого уровня

Экономика и бизнес
6 октября, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Как заявил глава Минтруда, только два-три региона исполняют необходимые показатели по итогам первого полугодия

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зарплата педагога допобразования ниже необходимого уровня во всех регионах, за исключением трех. Об этом в пятницу заявил глава Минтруда Максим Топилин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном развитию системы дополнительного образования детей.

"По итогам первого полугодия буквально два-три региона исполняют эти показатели, остальные достаточно сильно отстают. Просьба в протокол еще внести поручение субъектам обратить на это внимание", - сказал Топилин.

"Мы внимательно следим за ситуацией с заработной платой в бюджетном секторе. Зарплата педагогов допобразования - одна из категорий, которая должна достичь 95% к концу этого года и 100% с начала следующего года (от среднего показателя заработной платы по региону - прим. ТАСС)", - заключил министр.

На данный момент зарплата педагогов допобразования в среднем составляет 32,9 тыс. рублей.

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