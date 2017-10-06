"Группа ГАЗ" планирует начать продажу техники Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" планирует в 2018 году начать продажи крупнотоннажных грузовиков "Урал", легкой коммерческой техники "ГАЗель Next" и "ГАЗон Next" в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на старшего вице-президента по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Кристиана Кремера по итогам подписания меморандума о взаимопонимании между ООО "УК "Группа ГАЗ" и компанией HAKA Group.

По словам Кремера, Саудовская Аравия имеет хороший потенциал с точки зрения продаж коммерческой техники. "Компания также рассматривает Саудовскую Аравию как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всем аравийском полуострове и в "странах Залива", - отмечается в сообщении.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" бизнесмена Олега Дерипаски.