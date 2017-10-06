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Силуанов: государство выиграет от льгот по НДПИ для Самотлорского месторождения "Роснефти"

Экономика и бизнес
6 октября, 20:12 дата обновления: 6 октября, 20:32 UTC+3

Согласовано ежегодное снижение НДПИ в размере 35 млрд рублей сроком на 10 лет

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государство выиграет от введения льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения "Роснефти".

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает пресс-служба министерства.

"Для нас важно было создать экономически рациональные стимулы повышения инвестиционной активности для "Роснефти" на одном из крупнейших месторождений, - отметил глава Минфина. - Государство выиграет не только от увеличения добычи на месторождении уже в ближайшие годы, но и как контролирующий акционер "Роснефти" получит дополнительный доход в форме повышенных дивидендных платежей".

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