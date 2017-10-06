Силуанов: государство выиграет от льгот по НДПИ для Самотлорского месторождения "Роснефти"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государство выиграет от введения льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения "Роснефти".

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает пресс-служба министерства.

"Для нас важно было создать экономически рациональные стимулы повышения инвестиционной активности для "Роснефти" на одном из крупнейших месторождений, - отметил глава Минфина. - Государство выиграет не только от увеличения добычи на месторождении уже в ближайшие годы, но и как контролирующий акционер "Роснефти" получит дополнительный доход в форме повышенных дивидендных платежей".