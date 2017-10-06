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Spiegel сообщил о возможной причастности Airbus к коррупционным схемам

Экономика и бизнес
6 октября, 23:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, октября. /ТАСС

Издание утверждает, что два экс-менеджера компании с помощью взяток якобы обеспечили продажу Австрии 18 самолетов Eurofighter

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БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена может "в ближайшие месяцы" предъявить обвинения в коррупции нескольким бывшим сотрудникам концерна EADS, который позже был переименован в Airbus Group. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные неназванные источники.

В частности, речь в статье идет о том, что два экс-менеджера концерна основали в Лондоне фирму Vector Aerospace, которая получила от EADS €114 млн. Но потом эти деньги фактически пропали - "были распространены между подставными фирмами", отмечает журнал. Часть средств якобы пошла на то, чтобы при помощи взяток обеспечить продажу Австрии 18 самолетов Eurofighter.

Кроме фирмы в Великобритании сообщается также о подставной компании на Кипре, которая функционировала аналогичным образом. Созданы они были, как пишет журнал, с согласия главы Airbus Томаса Эндерса.

Сообщается, что коррупционные схемы с использованием так называемых черных касс кроме Австрии могли быть использованы при продаже самолетов в разные годы Тунису, Китаю, Индонезии, Шри-Ланке, Казахстану. Всего якобы было осуществлено около сотни сомнительных платежей на сумму в сотни миллионов евро, отмечает еженедельник.

Еженедельник добавляет, что руководство Airbus Group уже оформило явку с повинной в Великобритании, после чего против концерна начали расследование и в других государствах.

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