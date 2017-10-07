Болгария и Россия договорились синхронизировать программу туристических событий

СОФИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Болгария и Россия намерены работать над дорожной картой и синхронизировать основные туристических событий. Как сообщает в субботу пресс-служба Минтуризма Болгарии, договоренность об этом была достигнута на конференции "Духовные и историко-патриотические маршруты в России и Болгарии", который прошел в Варне, во время переговоров между заместителем министра туризма Болгарии Милко Теофиловым и директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольгой Яриловой.

"Благодаря согласованному календарю, мы сможем более эффективно работать над развитием туризма в течение всех месяцев года", - отметил Теофилов.

"Мы постараемся максимально широко информировать представителей российского туристического бизнеса о болгарских возможностях", - дополнила Ярилова.

Минтуризма Болгарии отмечает, что в рамках форума была обсуждена программа по обмену и практике для студентов, которые бы могли в летние месяцы работать на болгарских курортах, восполняя традиционную летнюю нехватку квалифицированных кадров со знанием русского языка. С интересом было принято предложение о включении болгарских школьников в программу "Узнай Россию", в которой уже принимают участие детские группы из Австрии, Сербии, Словении и Греции. Получила поддержку инициатива о расширении контактов с российскими регионами.

На конференции в Варне были также представлены религиозные и культурно-исторические маршруты России и Болгарии.

По итогам форума соглашение о сотрудничестве подписали Болгарская ассоциация туристических агентств и Союз туриндустрии России, представители Тюменской области и Бургасской региональной туристической ассоциации.