Болгария и Россия договорились синхронизировать программу туристических событий

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СОФИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Болгария и Россия намерены работать над дорожной картой и синхронизировать основные туристических событий. Как сообщает в субботу пресс-служба Минтуризма Болгарии, договоренность об этом была достигнута на конференции "Духовные и историко-патриотические маршруты в России и Болгарии", который прошел в Варне, во время переговоров между заместителем министра туризма Болгарии Милко Теофиловым и директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольгой Яриловой.
"Благодаря согласованному календарю, мы сможем более эффективно работать над развитием туризма в течение всех месяцев года", - отметил Теофилов.
"Мы постараемся максимально широко информировать представителей российского туристического бизнеса о болгарских возможностях", - дополнила Ярилова.
Минтуризма Болгарии отмечает, что в рамках форума была обсуждена программа по обмену и практике для студентов, которые бы могли в летние месяцы работать на болгарских курортах, восполняя традиционную летнюю нехватку квалифицированных кадров со знанием русского языка. С интересом было принято предложение о включении болгарских школьников в программу "Узнай Россию", в которой уже принимают участие детские группы из Австрии, Сербии, Словении и Греции. Получила поддержку инициатива о расширении контактов с российскими регионами.
На конференции в Варне были также представлены религиозные и культурно-исторические маршруты России и Болгарии.
По итогам форума соглашение о сотрудничестве подписали Болгарская ассоциация туристических агентств и Союз туриндустрии России, представители Тюменской области и Бургасской региональной туристической ассоциации.