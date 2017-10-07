"Роснефть" и Куба обсудили перспективы расширения сотрудничества

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин провел рабочую встречу с министром энергетики и горнорудной промышленности Кубы Альфредо Лопесом и послом Кубы в РФ Эмилио Лосадой Гарсией, на которой стороны обсудили возможности развития сотрудничества. Об этом в субботу сообщила российская нефтяная компания.

"В ходе встречи стороны обсудили расширение объема поставок, совместные добычные проекты, а также перспективы взаимодействия при модернизации Кубинского нефтеперерабатывающего завода Сьенфуэгос ", - говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что ее представители ознакомили делегацию из Кубы с ходом реконструкции Туапсинского НПЗ.