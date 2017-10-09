Медведев посетит Алжир и обсудит с руководством страны связи в энергетике и торговле

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправляется с двухдневным визитом в Алжир, где проведет встречи и переговоры с руководством страны.

"Программа визита предусматривает переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира [Ахмедом Уяхьей], встречу с президентом страны [Абдельазизом Бутефликой], беседы с председателями обеих палат парламента", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В ходе переговоров будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах, - отметили в кабмине. - По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

Интенсивный диалог двух стран

По словам сотрудника аппарата правительства РФ, Медведев посещает Алжир по приглашению премьера этой страны Уяхьи. Собеседник агентства подчеркнул, что Алжир - традиционный партнер России в Африке и в арабском мире. Отличительными чертами отношений двух стран в Москве называют интенсивный политический диалог, солидную и имеющую тенденцию к росту торговлю, тесную координацию на международной арене.

Двусторонний торговый оборот РФ и Алжира в прошлом году составил почти $4 млрд и увеличился почти в два раза по сравнению с 2015 годом. В январе-июле 2017 года товарооборот между двумя странами снизился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $1,52 млрд.

"Крупные российские компании ощутимо присутствуют на алжирском рынке", - констатировал сотрудник аппарата кабмина. В частности, "Газпром" с 2009 года ведет работы по разведке и разработке в Алжире запасов углеводородного сырья на территории лицензионного участка Эль-Ассель (три блока общей площадью 3 тыс. 83 кв. км в геологическом бассейне Беркин на юге страны). Открыты два нефтегазовых месторождения "Рурд-Сая" и "Землет-Рекаиб Норд".

"Стройтрансгаз" реализовал в Алжире ряд крупных проектов по строительству и реконструкции нефте- и газопроводов. "Силовые машины" продолжают исполнение долгосрочного контракта на ремонт и техническое обслуживание трех блоков ТЭС "Жижель".

"Россия и Алжир конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, в рамках различных международных организаций, в частности, Форума стран-экспортеров газа, а также в формате "ОПЕК плюс" в рамках реализации венских соглашений по добровольной корректировке объемов добычи нефти", - отметил также сотрудник аппарата российского правительства.