В Минэнерго Польши не обращают внимания на "незначительные" поставки угля из Донбасса

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ВАРШАВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский считает, что незначительные объемы поставок угля из Донбасса никак не влияют на местный рынок топлива. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.
Отвечая на вопрос о поставках, которые с начала текущего года, предположительно, составили 93 тысячи тонн, министр указал, что "это восемь дней топлива для большого энергетического блока". "Я не обращаю внимания на такие незначительные объемы. Рынок угля в Польше считается в миллионах тонн. Как министр энергетики, могу заявить, что эти объемы никак не влияют на наш рынок топлива", - подчеркнул он.
Вместе с тем, Тхужевский признал, что для работающих в энергетическом секторе бизнесменов, "это хороший заработок". "Эмбарго, однако, не было нарушено", - констатировал он.
Касаясь заявлений украинской стороны о том, что приобретение Польшей донбасского угля - некрасивый шаг со стороны республики, глава польского Минэнерго сказал, что "с этой точки зрения это достойно осуждения". "Этим должны заняться соответствующие службы. Думаю, они уже это делают", - отметил он, добавив при этом, что не знает, как технически можно было бы заблокировать подобные поставки.