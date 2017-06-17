Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту вывоза угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Под руководством Сергея Курченко (украинский бизнесмен, объявлен в розыск прокуратурой Украины - прим. ТАСС) служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый антрацит, на захваченных ДНР и ЛНР шахтах и рудниках", - написала Сарган в Facebook.

Она утверждает, что уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и в другие страны. "В действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "финансирование терроризма", - отметила пресс-секретарь ведомства.

По данному факту Главная военная прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование, сообщила Сарган.

Украинский бизнесмен

Сергей Курченко - владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group, председатель наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК". В 2014 году ГПУ объявила Курченко в розыск по подозрению в хищении имущества предприятия "Укргаздобыча" и нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд гривен (около 37 млн долларов). Позже ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом и нанесении ущерба государству на 2 млрд гривен (около 74 млн долларов), а также в хищении у украинских банков 5,6 млрд гривен (около 207 млн долларов).

Печерский районный суд Киева 10 мая 2016 года удовлетворил ходатайство ГПУ об избрании в отношении Курченко заочно меры пресечения в виде содержания под стражей. Это решение было отменено Апелляционном судом Киева 28 декабря 2016 года. Однако 4 января 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил повторное ходатайство ГПУ и избрал Курченко заочно меру пресечения в виде содержания под стражей.