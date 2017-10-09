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Песков: вопрос участия президента Франции в ПМЭФ-2018 прорабатывается

Экономика и бизнес
9 октября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что первые контакты Путина и Макрона задали позитивную динамику

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вопрос участия президента Франции Эмманюэля Макрона в следующем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) прорабатывается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Коммерсантъ" о том, что в Макрон готов принять соответствующее приглашение Владимира Путина, которое российский лидер передал еще в мае во время переговоров в Версале. При этом, по данным издания, официально об этом может быть объявлено после президентских выборов в России в марте 2018 года.

"Ведутся контакты относительно участия на высшем уровне, но я пока не стал бы забегать вперед до объявлений из Парижа", - сказал Песков.

По его словам, в Москве заинтересованы в участии французской стороны в форуме, так как это государство является очень важным партнером России. Песков напомнил, что "первые контакты глав государств - Путина и Макрона - задали очень позитивную динамику, которая подразумевает наличие возможности не индексировать отношения на те темы, по которым имеются разногласия, а идти вперед и развивать кооперацию, там, где это возможно".

Представитель Кремля добавил, что Москва "будет рада видеть и французский бизнес на Питерском форуме, тем более что он давно широко представлен в самых сегментах российского рынка".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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