ЦБ выпускает памятную монету номиналом 10 руб. в честь Тамбовской области

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк России 10 октября выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация", посвященную Тамбовской области. Об это сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета", - говорится в сообщении.
На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Тамбовской области.
Тираж монеты - 10 млн штук.
В ЦБ напомнили, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.