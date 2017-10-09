ЦБ выпускает памятную монету номиналом 10 руб. в честь Тамбовской области

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк России 10 октября выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация", посвященную Тамбовской области. Об это сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета", - говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Тамбовской области.

Тираж монеты - 10 млн штук.

В ЦБ напомнили, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.