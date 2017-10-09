Доходы "Владикавказских водопроводных сетей" выросли в два раза, до 53 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Доходы гарантирующей водоснабжающей организации столицы Северной Осетии - "Владикавказских водопроводных сетей", находящихся на конкурсном управлении, за последние два года выросли в два раза, превысив в сентябре 53,1 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник помощник конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия Георгий Бацоев.

"Мы можем констатировать улучшение финансового положения предприятия: его доходы в сентябре составили рекордную сумму - свыше 53,1 млн рублей. Это в два раза выше показателей двухлетней давности: в сентябре 2015 года сборы за услугу подачи холодной воды составили порядка 24 млн рублей, а в сентябре 2016 года - 31,7 млн рублей", - сказал он.

На финансовом состоянии МУПа сказывается груз долгов прошлых лет, однако водоканал после введения в апреле 2016 года процедуры внешнего управления, а после и конкурсного управления работает с прибылью и справляется с текущими обязательствами перед поставщиками электроэнергии. Несмотря на повышение тарифа на услугу подачи холодной воды, финансовая дисциплина абонентов улучшилась. Уже более 21 тыс. из них установили приборы учета, отметил Бацоев.

"Помимо обязательных расходов на электроэнергию, зарплату, налоги и материалы для эксплуатации и капитального ремонта водопроводных сетей, предприятие взяло курс на развитие, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения. Сегодня это жизненная необходимость, поскольку процент износа эксплуатируемых сетей очень высок. Сотрудники предприятия на днях приступили к замене части магистрального водопровода на улице Гадиева, на этом участке будет уложено 1,3 км новой полипропиленовой трубы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет", - добавили на предприятии.