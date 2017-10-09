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В Башкирии запустили производство топливных гранул из древесных опилок

Экономика и бизнес
9 октября, 17:59 UTC+3 УФА УФА 9, октября. /ТАСС

Инвестиции в проект составили 108,4 млн рублей

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УФА, 9 октября. /ТАСС/. Линия по производству топливных гранул из древесных опилок запущена на территории лесоперерабатывающего комплекса "Селена" в Башкирии. В проект вложено 108,4 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"В селе Тирлянский Белорецкого района состоялся запуск линии по производству топливных гранул. Это первый проект, который поможет отработать схему комплексного использования лесных ресурсов республики - с полной переработкой отходов и производства топлива из биоресурсов", - говорится в сообщении.

Линия предназначена для выработки древесных топливных гранул из опилок хвойной древесины. Продукт производства - древесные гранулы - представляют собой топливо, которое используется в отопительных котлах для обогрева производственных и бытовых помещений.

"Сумма инвестиций составила 108,4 млн рублей. В результате реализации проекта создано 50 рабочих мест", - добавили в пресс-службе. Проект реализован в рамках акции "100 инвестиционных проектов - к 100-летию Республики Башкортостан".

Эта акция запущена Торгово-промышленной палатой Башкирии в октябре 2016 года. Сейчас в ней участвует 51 проект с общим объемом инвестиций свыше 27 млрд рублей. Основная часть - проекты в области производства, сельхозпереработки, реконструкции и строительства. Их реализация позволит создать почти 6 тыс. новых рабочих мест.

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