"Газпром нефть" ищет партнеров для шельфовых проектов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" ищет партнеров для разведочных работ на шельфе России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова заместителя генерального директора компании Андрея Патрушева на конференции CERAWeek в Нью-Дели.
Как отметил Патрушев, партнерства по реализуемым компанией проектам необходимы для диверсификации рисков на этапе поискового бурения.
Он также добавил, что "Газпром нефть" планирует реализовать несколько проектов на шельфе России во второй половине 2020-х годов.
При этом Патрушев не уточнил, о каких конкретно проектах идет речь.