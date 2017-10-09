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Путин поручил ускорить разработку кодекса неналоговых платежей

Экономика и бизнес
9 октября, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Дмитрий Медведев 15 октября должен отчитаться у выполнении поручения

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку и внесение в Госдуму законопроекта, направленного на определение принципов по введению и взиманию неналоговых платежей, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений ускорить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего определение единых правил установления, исчисления и взимания неналоговых платежей", - сказано в поручении.

Отчитаться о выполнении поручения премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит до 15 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что Минфин совместно с представителями бизнес-сообщества в 2017 году завершат работу по систематизации и законодательному закреплению единых правил установления и взимания неналоговых платежей, что позволит сократить их количество.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев давал поручение Министерству финансов РФ при участии Торгово-промышленной палаты РФ к 5 апреля 2017 года разработать и внести в правительство законопроект, устанавливающий общие принципы введения и взимания неналоговых платежей.

Неналоговые платежи относятся к государственным доходам, поступающим на обязательной основе. Они характеризуются большим разнообразием, отличаясь друг от друга по субъектам платежей, методом их взимания, источником поступления.

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