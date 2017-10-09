Россия в рамках ВТО будет добиваться отмены субсидий для АПК

МАРРАКЕШ, 9 октября. /ТАСС/. Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) намерена добиться отмены практики субсидирования сельского хозяйства, подобной той, что агрессивно применяет Европейский союз для защиты своих производителей, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя результаты очередной неформальной встречи министров торговли стран - членов ВТО в Марракеше.

"Мы видим, что другие страны используют канал субсидий агрессивно, это искажает конкуренцию. Наша гораздо более конкурентоспособная продукция - и по качеству, и по стоимости - в итоге не может попасть на рынки, так как страны закрывают свои рынки. Речь идет в первую очередь о странах Европейского союза", - заявил министр.

Он добавил, что Россия будет добиваться отмены такого канала господдержки. "Наши приоритеты: отмена субсидий и уменьшение субсидий по сельскому хозяйству на глобальном рынке", - сказал министр.

Помимо этого, Орешкин отметил необходимость решения вопросов, связанных с запретом субсидий, способствующих незаконному, нерегулируемому и несообщаемому рыбному промыслу.

Министр также рассказал, что в рамках обсуждений на встрече был затронут вопрос регулирования инвестиций. "Две другие инициативы, которые мы поддерживаем - это соглашение по регулированию инвестиций. Создание некого фундамента, чтобы с точки зрения регулирования инвестиционной активности появлялся фундамент, в рамках которого страны могли бы общаться друг с другом", - пояснил он.

Также обсуждался вопрос электронной торговли. "Эта тема, которая будет обсуждаться не только в Аргентине [на одиннадцатой министерской конференции в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года], но и тема на ближайшие годы. Электронная торговля будет определять то, как будет развиваться глобальная экономика в ближайшее десятилетие как минимум", - уверен министр.