Инвестиционное сотрудничество России и Алжира пока не соответствует его потенциалу

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АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Инвестиционное сотрудничество России и Алжира не развивается и пока не соответствует его потенциалу, что связано в том числе со структурной схожестью экономик двух стран и из-за норм алжирского законодательства. Об этом говорится в материалах к рабочему визиту 9-10 октября председателя правительства России Дмитрия Медведева в Алжир.
"Инвестиционное сотрудничество России и АНДР (Алжира) не развивается. Стороны признают, что существующий уровень торгово-экономического сотрудничества пока не соответствует потенциалу двух стран. Основная причина - структурная схожесть наших экономик", - говорится в материалах.
В документе также сказано, что на ситуацию с инвестициями повлияли: ассоциированное членство Алжира с Евросоюзом и его участие в Арабской зоне свободной торговли, нормы местного законодательства, которые устанавливают во вновь создаваемых компаниях финансового профиля обязательное алжирские участие с долей не менее 51%, а также существование налога в размере от 30 до 80% на сверхприбыль компаний в любой сфере деятельности.
Тем не менее, в материалах отмечается, что на последней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоялась 18-20 сентября, алжирская сторона интересовалась расширением сотрудничества с Россией: взаимодействием с российскими нефтегазовыми компаниями, включая создание совместного центра по обработке и интерпретации геофизических данных, совместного предприятия бурового оборудования на территории Алжира, развитием кооперации в сфере нефтехимии и нефтепереработки, сотрудничеством в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, также стороны обсуждали возможность строительства АЭС российского дизайна.